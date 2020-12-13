'Ferdi Özbeğen 20. Sanat Yılı Şan Konseri' plağı çıktığı gün 2 bin sattı
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'Ferdi Özbeğen 20. Sanat Yılı Şan Konseri' plağı çıktığı gün 2 bin sattı

13.12.2020 08:32 | Son Güncelleme: 13.12.2020 08:36
'Ferdi Özbeğen 20. Sanat Yılı Şan Konseri' plağı çıktığı gün 2 bin sattı

YENİDEN KEŞFEDİLDİ28 Ocak 2013'te vefat eden Ferdi Özbeğen'in şarkıları, yıllar sonra yeniden keşfedildi.

YENİDEN KEŞFEDİLDİ

28 Ocak 2013'te vefat eden Ferdi Özbeğen'in şarkıları, yıllar sonra yeniden keşfedildi. Özbeğen'in 1983 yılında Şan Tiyatrosu'nda verdiği konserin görüntüleri internette popüler olunca, sanatçıyı genç kuşak da sevdi. Bu ilgi üzerine Yaşar Plakçılık, Özbeğen'in konser kaydını 'long play' formatında yayınladı.

BUGÜNKÜ İLGİ DAHA BÜYÜK

Firma, müzikseverlerin plağa gösterdiği ilgi üzerine şu açıklamayı yaptı: "Yaşadığı süre içinde en yüksek tirajlı albümlere imza atan Ferdi Özbeğen, ölümünden sonra da bir ilke imza atmış oldu. Long play satışları yılda 2 bin adeti geçmezken, 'Ferdi Özbeğen 20. Sanat Yılı Long Play' çıktığı ilk gün 2 bin adet satıldı. Diyebiliriz ki bugünkü ilgi ve sevgi, sanatçımızın yaşam süresi içinde görmüş olduğundan daha büyük."

Kaynak: Hürriyet

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