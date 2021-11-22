Ferah Zeydan kimdir? Ferah Zeydan kaç yaşında, nereli?

Katıldığı bir ses yarışmasıyla tanınan Ferah Zeydan, sokak müzisyenliği yaparak magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken bir isim oldu. Ferah Zeydan vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Zeydan, Sinan Akçıl ile birlikte ''Şarttır şarttır'' parçasına imza atmıştı. İşte Ferah Zeydan hakkında merak edilen Ferah Zeydan kimdir, Ferah Zeydan hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

FERAH ZEYDAN KİMDİR?

Ferah Zeydan, 20 Şubat 1994 yılında Mersin'de dünyaya geldi. Mersin'de bir çok amatör konser veren Ferah Zeydan, Mersin Nevit Kodallı Güzel Sanatlar Lisesi'nden mezun oldu.

Çok küçük yaşlardan beri müzikle iç içe olan Ferah Zeydan, sokak müzisyenliği yaparak tüm Mersin halkı tarafından tanıdı. Star TV ekranlarında yayınlanan X Faktör Star Işığı programıyla hayatı değişti.

Yarışma sayesinde Suriye'de yaşayan ve uzun zamandır göremediği babasıyla yan yana geldi. Sinan Akçıl ile beraber yaptığı 'Biri bana gelsin' ve 'Şarttır' düetleriyle geniş bir kitleye ulaştı. Ferah Zeydan

Emre Aydın'ın yapımcılığında çıkarttığı şarkılarla da büyük beğeni topladı.

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