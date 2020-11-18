Ferace Modelleri Nelerdir? Neden Feraceler Tercih Edilmelidir? Ferace Hakkında Bilgiler

Ferace, Osmanlı Devleti'nde anadolu bölgelerinde yaşayan kadınların çarfaştan evvel giydikleri üstlüklere verilen isimdir. Feraceler bol ve rahat olduğundan kadınlar tarafından sıklıkla tercih edilir. Feracenin birçok modeli mevcuttur. Ayrıca renk seçimleri de bir hayli fazladır.

Tesettür giyimde çarşaf giymek istemeyen kadınlar ilk başta ferace giymeyi tercih etmektedirler. Ferace hem pratik hem de tesettür giyime uygun olduğu için çok tercih ediliyor. Şimdi kısaca ferace modelleri nelerdir, renk çeşitleri nelerdir onlara göz atalım.

FERACELER NEDEN TERCİH EDİLMELİDİR?

Feraceler kullanım bakımından çok pratik ve rahattır. Bu bakımdan birçok kadın tarafından tercih edilmektedir. Tesettür ölçülerine uyumlu olduğu için tesettür giyim alanında kombin yapmak isteyen hanımlar tarafından tercih edilebilir.

TESETTÜR GİYİMDE FERACE MODELLERİ NELERDİR?

Tesettür feracelerde birçok tasarım ve model vardır. Normalde tek çeşit gibi görünmektedir, fakat feracelerin birçok modeli mevcuttur.

Feraceler birçok çeşite ayrılır. Bunlardan başlıcaları taşlı feraceler, taşsız feraceler, yarasa kesim kol feraceler, balon kesim kol feraceler, normal kesim kol feraceler, etek kısmı pileli feraceler ve etek kısmı pilesiz olan feracelerdir. Elbette bunların dışında da birçok ferace modeli bulunmaktadır. Ama en favorileri ve tercih edilenleri bunlardır.

FERACELER GENELLİKLE HANGİ RENKLERDE OLUR?

Tesettür feraceler genellikle siyah renk olur diye düşünülür. Fakat feraceler sadece siyah renkte üretilmiyor. Her renkten feraceye web sitelerinden ulaşabilirsiniz, uygun fiyatlardan satın alabilirsiniz.

Feraceler dediğimiz gibi her renkten üretiliyor. Ama en çok siyah rengi tercih ediliyor. Siyahın dışında lacivert, bordo, gri, sarı, haki rengi, kahverengi gibi renklerde feracelere ulaşmak mümkün. Siyah dışında renkli feraceler genellikle internet sitelerinde satılmaktadır. Özellikle birçok kaliteli markanın yer aldığı QRAS'ta renkli feracelere ulaşabilirsiniz.

TESETTÜR FERACELER ORTALAMA NE KADAR?

Feraceler uzun ve tek tür bir elbise olduğu için genellikle fiyatları yüksektir diyebiliriz. Fakat bazı yerler gayet kaliteli ve uygun fiyattan satış yapmaktadır. Feraceler kalitesine ve türüne göre ortalama 400-500 Türk Lirası arasında bir fiyata sahiptir. Üstelik bazı online sitelerde indirimli şekilde uygun fiyata ferace bulabilirsiniz.

FERACELER NEREDEN SATIN ALINABİLİR?

Tekstlin merkezi nasıl İstanbul/MERTER ise tesettür giyimin merkezi de İstanbul/FATİH ilçesidir. Fatih'te birçok dükkanda tesettür feracelere ulaşmak mümkün. Özellikle Fatih Çarşamba pazarında birçok ferace çeşiti yer almaktadır.

Elbette İstanbul/Fatih ilçesine uzakta oturan, il dışında oturanlar bulunabilir. Fatih ilçesine alternatif olarak bazı online siteler üzerinden aynı kalitede ve daha uygun fiyatlara tesettür feracelere ulaşabilirsiniz.