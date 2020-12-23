Fenomenler zıvanadan çıktı! Yufkayla burnunu sildiği görüntüler mide bulandırdı
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Fenomenler zıvanadan çıktı! Yufkayla burnunu sildiği görüntüler mide bulandırdı

23.12.2020 18:42 | Son Güncelleme: 23.12.2020 18:55

Instagram'da 785 bin takipçisi olan moda stilisti Ebru Sever Türk'ün paylaştığı bir video sosyal medyada tepki çekti. Instagram fenomeninin yufkayla burnunu sildiği görüntülere takipçileri "Ekmeği burnuna götürmek nedir ya" şeklinde yorumlarda bulundu.

Ücretsiz fotoğraf ve paylaşma uygulaması Instagram'da 785 bin takipçisi olan moda stilisti Ebru Sever Türk'ün paylaştığı bir video tepkilere yol açtı.

Instagram fenomeninin "Fena köşeye sıkıştırıldık" notuyla paylaştığı görüntülerde, yufkayla burnunu sildiği görülüyor. Ebru Sever Türk'ün paylaştığı söz konusu videoya takipçileri sert yorumlarda bulundu.

"EKMEĞİ MENDİL OLARAK KULLANMASAYDIN"

Ünlü fenomenin takipçileri, "Yalnız yufkayı burnuna sürmeseydin iyiydi", "Ekmeği mendil olarak kullanmasaydın", "Ekmeği burnuna götürmek nedir ya" ve "Lavaşla da gözyaşı silmek" gibi yorumlarda bulundu.

Fenomenler zıvanadan çıktı! Yufkayla burnunu sildiği görüntüler mide bulandırdı
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