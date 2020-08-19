Fenomen Duygu Köseoğlu, kendisine cinsel şiddette bulunan sevgilisinden şikayetçi oldu
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Fenomen Duygu Köseoğlu, kendisine cinsel şiddette bulunan sevgilisinden şikayetçi oldu

Fenomen Duygu Köseoğlu, 3 yıldır menajerliğini yapan ve aynı zaman erkek arkadaşı olan Onur Turgut'un kendisine fiziki, psikolojik ve cinsel şiddette bulunduğunu söyleyerek şikayetçi oldu Köseoğlu'nun koruma talebini değerlendiren Ali Mahkemesi, Turgut'a fenomene 6 ay yaklaşmama kararı verdi.

Fenomen Duygu Köseoğlu, kendisine cinsel şiddette bulunan sevgilisinden şikayetçi oldu
19.08.2020 09:46 | Son Güncelleme: 19.08.2020 09:50

Instagram'da geniş bir hayran kitlesi bulunan fenomen Duygu Köseoğlu, 3 yıldır menajerliğini yapan ve aynı zamanda sevgilisi olan Onur Turgut ile davalık oldu. Sevgilisi tarafından fiziki ve psikolojik şiddete maruz kalan Köseoğlu Onur Turgut'un kendisine yaklaşmaması için Aile Mahkemesi'ne başvuruda bulundu.

"İLİŞKİYİ BİTİRMEK İSTEYİNCE TEHDİT EDİLDİM"

Sabah'ta yer alan habere göre: Duygu Köseoğlu mahkemeye sunduğu dilekçede yaşadıklarını şu şekilde anlattı: "Onur Turgut menajerliğimi yaparken duygusal ilişki yaşamaya başladık. Yaklaşık 3 yıldır aramızda hem iş hem de özel ilişki vardır. Bugüne kadarda benim evime de birlikte ikamet ettik. Onur Turgut ilişkimizin başlamasından itibaren bana yönelik fiziki, psikolojik, ve cinsel şiddet uyguladı. Onur Turgut'un ailemi rahatsız etmesi ve başka kadınlarla olan ilişkileri nedeniyle defalarca kez ilişkiyi sonlandırmak istedim ancak tehdit ve baskılara maruz kaldım."

Fenomen Duygu Köseoğlu, kendisine cinsel şiddette bulunan sevgilisinden şikayetçi oldu

KORUMA KARARI ALDIRDI

Köseoğlu eski sevgilisi tarafından fiziksel ve cinsel şiddetin önüne geçilmesi için hakkında hakaret, tehdit veya küçük düşürücü söz ve davranışlarda bulunmamasını, iletişim araçlarıyla kendisini rahatsız etmemesini ve konutuna yaklaşmamasını talep etti. Aile Mahkemesi talebin ardından Onur Turgut'un 6 ay süreyle Duygu Köseoğlu ve ailesine yaklaşmamasına karar verdi.

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