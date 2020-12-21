Fenomen Duru Önver'den "İki kişiyle ilişkiye girip hamile kaldım" diyen takipçisine olay yanıt
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Fenomen Duru Önver'den "İki kişiyle ilişkiye girip hamile kaldım" diyen takipçisine olay yanıt

21.12.2020 11:55 | Son Güncelleme: 21.12.2020 11:59
Fenomen Duru Önver'den

YouTube'da 500 binden fazla abonesi bulunan fenomen Duru Önver, Instagram hesabından "İki kişiyle ilişkiye girdim birinden hamile kaldım. Çocuk hangisinden bilmiyorum" diyen takipçisine verdiği cevapla adından söz ettirdi.

Günlük hayatından kesitleri YouTube kanalından paylaşarak adını geniş kitlelere duyuran YouTuber Duru Önver, Instagram hesabından takipçilerine "En gizli, belki en psikopatça, karanlık sırrınız ne?" diye sordu. Fenomen takipçilerinden gelen yanıtları paylaşarak kendi fikirlerini de söyledi.

"UMARIM YAKIŞIKLI OLANDAN HAMİLESİNDİR"

Duru Önver, bir takipçisinin "Aynı anda iki kişiyle ilişkiye girdim ve hamileyim. Çocuk hangisinden bilmiyorum" diyen takipçisine "Umarım yakışıklı olandandır. Destekçiniz, umarım yakışıklı olanın genleri de iyidir" diyerek herkesi şaşkına çevirdi.

"ÇOĞU KİŞİNİN HAYALİNİ YAŞIYORSUN"

Fenomen "Kendimden 17 yaş büyük hocamla aşk yaşadım. Evli sanıyordum ama değilmiş" itirafında bulunan sosyal medya kullanıcısına da "'Evli sanıyordum ama değilmiş' kısmına hayranım. Şu an evli olmaması harika bir bonus. Çoğu kişinin hayalini yaşıyorsun. Çoğu kişi hocasına aşık ve sen bunu gerçekleştiriyorsun. Değerini bil ve günlerinin tadını çıkar" yanıtını verdi.

Fenomen Duru Önver'den 'İki kişiyle ilişkiye girip hamile kaldım' diyen takipçisine olay yanıt
Fenomen Duru Önver'den 'İki kişiyle ilişkiye girip hamile kaldım' diyen takipçisine olay yanıt
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