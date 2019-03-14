Fenomen Dizi Gülperi'de, Reynmen Sürprizi!

Başrollerini Timuçin Esen ve Nurgül Yeşilçay'ın paylaştığı Gülperi dizisinde 24. bölüm tanıtımı heyecanlı bir bekleyişe sahne olurken, Derdim Olsun şarkısıyla tüm Türkiye'ye adını duyuran Reynmen sürprizi yaşandı.

BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Gülperi'nin yeni bölüm tanıtımının Reynmen'inizlenme rekorları kıran "Derdim Olsun" şarkısı eşliğinde yayınlanması büyük beğeni topladı.

TANSİYON YÜKSELİYOR

Yapımını Tims&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, başrollerini Nurgül Yeşilçay ve Timuçin Esen'in paylaştığı Cuma akşamlarının vazgeçilmez yapımı Gülperi'de bu hafta tansiyon yükseliyor.

GÜLPERİ EVLİLİĞİNE DEVAM EDEBİLECEK Mİ?

Ailelerine adeta savaş açan çocuklarının karşısında yeni bir sınav verecek olan Gülperi ve Kadir'in evlilikleri için alacakları karar yeni bölümde ekrana gelecek.