Fenomen dizi 'Behzat ç.' geri sayımda!
Behzat Ç., sevenlerinin yoğun talebiyle 6 yıl aradan sonra 25 Temmuz'da BluTV'nin özel yapımı olarak geri dönüyor.
İnter Medya'nın yapımcılığında Ercan Mehmet Erdem'in kaleme aldığı, Serdar Akar'ın yönetmen koltuğunda oturduğu, başrolünde Erdal Beşikçioğlu olmak üzere oyuncu kadrosunda Nejat İşler, Canan Ergüder Ece, Ege Aydan, İnanç Konukçu, Berkan Şal, Güven Kıraç, Eray Eserol, Ayça Eren, Ahu Türkpençe, Kemal Burak Alper, Hüseyin Sevimli, Rıdvan Aybars Düzey, Gülşah Çomoğlu ve Kadir Çelik gibi isimlerin yer aldığı dizinin BluTV'de yayınlanacak yeni bölümleri için geri sayım devam ediyor.
25 Temmuz'da ilk bölümüyle seyirciyle buluşacak dizinin yayından önceki yeni tanıtımı heyecanı daha da katlıyor.
Kaynak: Bültenler
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