Fenomen Danla Bilic, Survivor yarışmacısı Cemal Can Canseven'in eğlenceli anlarını paylaştı Fenomen Danla Bilic, şimdilerde Survivor'da yarışan yakın arkadaşı Cemal Can'ın uçakta dağıtılan battaniyeleri evine götürdüğünü söylediği bir videosunu ifşa etti.

Çektiği makyaj videolarıyla fenomen olan Danla Bilic'in en yakın dostu Cemal Can Canseven, şimdilerde TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'da yarışıyor. Her fırsatta arkadaşını çok özlediğini belli eden Bilic, Instagram hesabından Canseven ile birlikte olan bir videosunu paylaştı.

CEMAL'İN UÇAKTAKİ ANLARINI PAYLAŞTI

Şimdilerde karantinada olan Danla Bilic, Cemal Can'ın uçak yolculuğundan korktuğunu ve her yolcuya özel olarak verilen battaniyeyi eve götürdüğünü söylediği anların videosunu paylaştı. Cemal'in bu anları ise hayranlarının yüzünü güldürdü.

"SÜTLAÇ MI DANLA BİLİC Mİ?"

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan açık artırma oyununda sütlacı çok sevdiğini söyleyen Cemal Can, istediği tatlıyı yemek için diğer yarışmacılarla kıyasıya mücadele etmişti. Acun Ilıcalı ise sütlacı çok seven Cemal'e "Sütlaç mı Danla mı?" diye sormuştu. Kısa süreli düşünen Cemal Can ise "Danla Bilic" yanıtını vermişti.

DOĞAL HALLERİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Doğal ve sempatik tavırlarıyla Survivor'un en dikkat çeken isimlerinin başında gelen Cemal Can Canseven'in ciddi bir hayran kitlesi bulunuyor. Hatta Cemal Can halk oylamasında sık sık birinci çıkıyor.