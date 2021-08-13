Fenerbahçe Token nasıl alabilirim? FB Token nasıl alınır? FB Token bitti mi?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fenerbahçe Token nasıl alabilirim? FB Token nasıl alınır? FB Token bitti mi?

Fenerbahçe Token nasıl alabilirim? FB Token nasıl alınır? FB Token bitti mi?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Sarı-Lacivertliler, Paribu ile yaptığı anlaşma sonrası Token'lardan toplamda 436 milyon TL hasılat elde etti. Sarı-Lacivertli kulüp, ön satışa çıkan Token'ların 1,5 saat içinde tükendiğini duyurdu. Hafta içi satışa çıkan Token'lar 30 saniye içinde tükenmişti. Peki, satışı devam eden Fenerbahçe Token nasıl alabilirim? FB Token nasıl alınır? FB Token bitti mi?

Fenerbahçe Token nasıl alabilirim? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Kanarya, kripto para projesinden ciddi gelir elde etmeye başladı. Fenerbahçe, bugün ön satışa sunulan Token'lardan toplamda 436 milyon TL hasılat elde etti.

FENERBAHÇE TOKEN NASIL ALABİLİRİM?

Fenerbahçe Token ilk olarak 9 Ağustos tarihinde ön satışa sunuldu. 13 Ağustos itibarıyla satışa açılan Fenerbahçe Token, Paribu adlı kripto para alım satım uygulamasında listeleniyor.

Bunun için;

  1. Paribu mobil uygulamasını indirin ya da Paribu web sitesine girin.
  2. "Üye Ol" butonuna tıklayıp gerekli bilgileri girerek üye olun.
  3. "Ayarlar" butonundan kimlik doğrulamanızı tamamlayın.
  4. Cüzdan sekmesine tıklayarak Paribu hesabınıza TL yatırın.
  5. Satış periyotları başladığında talep oluşturabilirsiniz.

FB TOKEN BİTTİ Mİ?

Fenerbahçe Token'ın maksimum arzı 190.700.000 FB olacak.

Şu an için alım satımları devam ediyor.

Canlı kripto para verileri ve tüm kripto para haberleri için tıkla.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Murat Kurum İlham Aliyev Devlet Bahçeli Mustafa Şentop
Magazin Onur Akay Demet Akalın Deniz Akkaya Haluk Levent
Spor Caner Erkin Merve Çoban Lionel Messi Abdullah Avcı Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Fenerbahçe Token nasıl alabilirim? FB Token nasıl alınır? FB Token bitti mi? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.8.2021 16:22:20. #1.15#

title