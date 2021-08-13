Fenerbahçe Token nasıl alabilirim? FB Token nasıl alınır? FB Token bitti mi?

Sarı-Lacivertliler, Paribu ile yaptığı anlaşma sonrası Token'lardan toplamda 436 milyon TL hasılat elde etti. Sarı-Lacivertli kulüp, ön satışa çıkan Token'ların 1,5 saat içinde tükendiğini duyurdu. Hafta içi satışa çıkan Token'lar 30 saniye içinde tükenmişti. Peki, satışı devam eden Fenerbahçe Token nasıl alabilirim? FB Token nasıl alınır? FB Token bitti mi?