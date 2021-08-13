Fenerbahçe Token nasıl alabilirim? FB Token nasıl alınır? FB Token bitti mi?
Sarı-Lacivertliler, Paribu ile yaptığı anlaşma sonrası Token'lardan toplamda 436 milyon TL hasılat elde etti. Sarı-Lacivertli kulüp, ön satışa çıkan Token'ların 1,5 saat içinde tükendiğini duyurdu. Hafta içi satışa çıkan Token'lar 30 saniye içinde tükenmişti. Peki, satışı devam eden Fenerbahçe Token nasıl alabilirim? FB Token nasıl alınır? FB Token bitti mi?
Fenerbahçe Token nasıl alabilirim? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Kanarya, kripto para projesinden ciddi gelir elde etmeye başladı. Fenerbahçe, bugün ön satışa sunulan Token'lardan toplamda 436 milyon TL hasılat elde etti.
FENERBAHÇE TOKEN NASIL ALABİLİRİM?
Fenerbahçe Token ilk olarak 9 Ağustos tarihinde ön satışa sunuldu. 13 Ağustos itibarıyla satışa açılan Fenerbahçe Token, Paribu adlı kripto para alım satım uygulamasında listeleniyor.
Bunun için;
- Paribu mobil uygulamasını indirin ya da Paribu web sitesine girin.
- "Üye Ol" butonuna tıklayıp gerekli bilgileri girerek üye olun.
- "Ayarlar" butonundan kimlik doğrulamanızı tamamlayın.
- Cüzdan sekmesine tıklayarak Paribu hesabınıza TL yatırın.
- Satış periyotları başladığında talep oluşturabilirsiniz.
FB TOKEN BİTTİ Mİ?
Fenerbahçe Token'ın maksimum arzı 190.700.000 FB olacak.
Şu an için alım satımları devam ediyor.
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