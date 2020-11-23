Fenerbahçe - Sivas Belediyespor maçı ne zaman? Fenerbahçe muhtemel 11'ler'
Ziraat Türkiye Kupası dördüncü tur maçında Fenerbahçe, evinde Sivas Belediyespor'u ağırlayacak olan Fenerbahçe - Sivas Belediyespor maçı ne zaman? Fenerbahçe kadrosunda yer almayacak isimler! Muhtemel 11'ler
Merakla beklenen karşılaşma Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda gerçekleşecek.Fenerbahçe - Sivas Belediyespor maçı ne zaman? Fenerbahçe muhtemel 11'ler! Sivas Belediyespor muhtemel ilk 11'leri!
FENERBAHÇE - SİVAS BELEDİYESPOR MAÇI NE ZAMAN?
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda 24 Kasım Salı günü Misli.com 2. Lig temsilcisi Sivas Belediyespor'u konuk edecek. Ülker Stadı'ndaki karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak ve A Spor'dan canlı yayınlanacak. Müsabakayı hakem Sarper Barış Saka yönetecek.
MUHTEMEL 11'LER
FENERBAHÇE: Oytun, Lemos, Sadık, Serdar, Novak, Mert Hakan, Sosa, Ömer Faruk, Ferdi, Thiam, Cisse
SİVAS BELEDİYESPOR: Yunus Emre, Şeyhmus, Muhsin, Hüseyin, Mehmet Fatih, Ali Say, Ozan Kılıçoğlu, Emre Şahin, Muhammet, Şevki Çınar, Uğur Mustafa
FENERBAHÇE'DE YER ALMAYACAK OYUNCULAR!
Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Gökhan Gönül, Nazım Sangare, Harun Tekin ve Tolga Ciğerci'nin yanı sıra Sinan Gümüş, karşılaşmada forma giyemeyecek.
Sarı-lacivertli ekipte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması gerekçesiyle ülkesinde karantinada bulunan Ekvadorlu futbolcu Enner Valencia da takımdaki yerini alamayacak