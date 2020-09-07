Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriç kız kardeşini evlendirdi Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriç kız kardeşinin düğünü için memleketi Prizren'e gitti.

Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriç kız kardeşinin düğünü için memleketi Prizren'e gitti.

Transfer döneminin en çok konuşulan ismi olan Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriç, kız kardeşinin düğünü için memleketi Kosova'ya gitti. Kız kardeşinin düğünü için doğup büyüdüğü Prizren'e giden yıldız futbolcu,ailesiyle hasret giderdi. Kız kardeşi Narçin ile damat Ozan Yeşeren'e nasihatte bulunan ünlü futbolcu, "Birbirinizi her koşulda sevin" diye nasihatte bulunmayı da ihmal etmedi.

Kaynak: DHA