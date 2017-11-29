Fenerbahçe maçı özeti/ FB Türkiye kupası maçı golleri (29.11.2017) Fenerbahçe Türkiye kupası maçının maç özeti ve golleri. FB Adana Demirspor maçının maç özeti görüntülerini izlemek için aşağıdkai bağlantıyı izleyiniz.

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Fenerbahçe, Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında sahasında Adana Demirspor'u ağırladı.

GECEYE DAMGA VURDU

Teknik Direktör Aykut Kocaman'ın son derece ciddiye aldığı ve as futbolcularının büyük bölümüne şans verdiği müsabakanın ilk yarısında Mehmet Ekici'nin boş kaleye kaçırdığı pozisyon geceye damgasını vurdu.

ZOR OLANI BAŞARDI

Sol kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Janssen penaltı noktası üzerindeki Mehmet'i gördü. Yıldız futbolcu yerden gelen topun dibine çok girince zor olanı başardı ve meşin yuvarlağı auta gönderdi.

FENERBAHÇE ADANA DEMİRSPOR MÜCADELESİNDEN NOTLAR

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'u konuk eden Fenerbahçe, müsabakaya yedek ağırlıklı kadroyla çıktı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, kupadaki Adana Demirspor maçında, Erten Ersu, Şener Özbayraklı, Neustaedter, Neto, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Oğuz Kağan Güçtekin, Alper Potuk, Mehmet Ekici, Valbuena, Janssen ilk 11'ini tercih etti.

Deneyimli teknik adam, Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda yapılan Antalyaspor karşılaşmasının ilk 11'ine göre 7 değişiklik yaptı. Kocaman, Antalyaspor maçına ilk 11'de başlayan futbolculardan Şener Özbayraklı, Neustaedter, Mehmet Topal ve Janssen'e Adana Demirspor karşısında da ilk 11'de görev verdi.

Kocaman, Antalyaspor maçında ilk 11'de süre bulan Volkan Demirel, İsmail Köybaşı, Dirar, Giuliano, Skrtel, De Souza ve Chahechouhe'yu Adana Demirspor mücadelesinde yedek kulübesinde bekletti.

Sarı-lacivertli ekipte genç kaleci Erten Ersu, bu sezon ilk kez bir resmi maçta kaleyi korudu. Oğuz Kağan Güçtekin ise bu sezon sadece Süper Lig'in 12. haftasında 4-1 kazanılan Demir Grup Sivasspor maçında 4 dakika süre bulmuştu.