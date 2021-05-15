Fenerbahçe- Kayserispor maçı ne zaman? Fenerbahçe- Kayserispor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler!

Süper Lig'in 42. Haftasında yaşanacak olan heyecanlı karşılaşmalardan biri olan Fenerbahçe- Kayserispor maçı tarih, saati ve kanalı en çok araştırılan konulardan biri oldu. Fenerbahçe'ın geçtiğimiz hafta Sivaspor yenilgisi ile Süper Lig'in 42. Haftasına 3. Sırada giren Fenerbahçe, Kayserispor'den şampiyonlukla ayrılmakta kararlı. Herkesin heyecanla beklediği kritik mücadelenin detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, Fenerbahçe- Kayserispor maçı ne zaman? Fenerbahçe- Kayserispor maçı saa