Fenerbahçe - Greuther Fürth maçı hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda! Fenerbahçe - Greuther Fürth maçı canlı izle!

Vitor Pereira yönetiminde yeni sezon ve UEFA Avrupa Ligi hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren Fenerbahçe, sezon öncesi hazırlık maçlarına devam ediyor. Sarı-Lacivetli ekibin 2-2 berabere kaldığı PEC Zwolle maçının ardından maç yapacağı yeni rakibi Bavyera eyaletinin Fürth kentinde kurulmuş köklü Alman ekibi Greuther Fürth olduğu açıklandı. Peki, Fenerbahçe - Greuther Fürth hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda! Fenerbahçe - Greuther Fürth maçı canlı izle!

Sezon öncesi hazırlıklarına tüm hızıyla devam eden Fenerbahçe'de Vitor Pereira gidecek oyuncuları belirlemek için herkese forma şansı vermek istiyor. Portekizli teknik direktörün bu karşılaşmalarda üçlü savunmaya ağırlık vermesi dikkatlerden kaçmazken eksik olan bölgeleri için takviye isteyebileceği söyleniyor. Bu bağlamda hazırlık maçları yapan Sarı - Lacivertliler de Vitor Pereira, gidecek isimlere hazırlık maçlarının ardından karar verecek. 28 Temmuz'da karşılaştığı PEC Zwolle ile 2-0 galipken ikinci yarıda kalesinde gördüğü 2 gol ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'nin, hazırlık maçındaki yeni rakibi Almanya'nın köklü kulüplerinden Greuther Fürth olacağı duyuruldu. Fenerbahçe ile Greuther Fürth arasındaki mücadele ile ilgili detaylar haberimizde

FENERBAHÇE - GREUTHER FÜRTH HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA!

Önümüzdeki sezon Bundesliga'da mücadele edecek olan Greuther Fürth ile Fenerbahçe arasındaki hazırlık maçı 31 Temmuz 2021 Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Fenerbahçe ile Greuther Fürth arasında oynanacak mücadelenin saati 19.00 olarak açıklanırken, TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE - GREUTHER FÜRTH MAÇI CANLI İZLE!