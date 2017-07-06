Fenerbahçe, Giroud Transferi İçin İngiltere'ye Çıkarma Yaptı

Valbuena, Dirar, Mehmet Ekici ve Kameni gibi yıldızları bir bir kadrosuna katan ve dünya çapında sükse yapan Fenerbahçe, asıl transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor.

PASTANIN ÇİLEĞİ GİROUD

Arsenal, Lyon'dan 53 milyon Euro'luk rekor bonservis bedeliyle Fransız golcü Lacazette'i kadrosuna kattı. Bu transferin ardından bir diğer Fransız forvet Giroud, Arsenal yönetimine, "Artık forma garantim yok, gitmek istiyorum." mesajını verdi. Gelişmelerin ardından forvet arayışını yürüten Fenerbahçe de, transfer komitesinin öncülüğünde Giroud için İngiltere'ye çıkarma yaptı.

FENERBAHÇE'YE SICAK BAKTI

Giroud ile görüşen Fenerbahçe yönetimi, Fransız oyuncuyu ikna etti. 2018 Dünya Kupası'nda boy göstermek isteyen ve bunun için de kendisini göstermesi gereken Giroud, UEFA Avrupa Ligi'nde iddialı konuma gelen Fenerbahçe'ye yeşil ışık yaktı. İlerleyen günlerde, Fenerbahçe yönetiminin, Arsenalli yetkililerle 2019'da sözleşmesi bitecek olan oyuncuyu 1 yıllık kiralamak için görüşeceği öğrenildi.

(Haberler.com/ÖZEL HABER)