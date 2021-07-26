Fenerbahçe Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Gençlerbirliği maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe ve Gençlerbirliği, karşı karşıya geleceği Hazırlık Maçı maçı, Ankara'da, İlhan Cavcav Tesisleri Stadyumu'nda oynanacak. Fenerbahçe Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Gençlerbirliği maçı hangi kanalda?