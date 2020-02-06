Fenerbahçe'den Başkan Kesimoğlu'na Özel Teşekkür
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Fenerbahçe'den Başkan Kesimoğlu'na Özel Teşekkür

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde Kırklarelispor ile eşleşen Fenerbahçe, oynanan ilk maçın ardından resmi sitesinden bir açıklama yayınladı.

06.02.2020 16:02 | Son Güncelleme: 06.02.2020 16:02
Fenerbahçe'den Başkan Kesimoğlu'na Özel Teşekkür

'Kardeş Takım' 'a ve Kırklareli halkına teşekkürlerimizle'' başlıklı yazıda, Kırklareli Belediye Başkanı 'na ise özel teşekkür edildi.

Yapılan açıklamada Başkan Kesimoğlu için şu ifadelere yer verildi.

''Burada değinmek istediğimiz bir başka konu ise ZTK Çeyrek Final etabında eşleşmelerin belli olmasının ardından Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun, " gibi Atatürkçü bir kulübün saygıdeğer Başkanını, başarılı ekibini ve değerli taraftarını 'Nabzı Mustafa Kemal diye atanların kenti Kırklareli'de ağırlayacağımız için gururlu ve heyecanlıyız..." şeklinde sarf ettiği, tüm camiamızı mutlu eden 'özel' ve 'güzel' sözlerdir.

Sayın Mehmet Siyam Kesimoğlu'na, Fenerbahçelileri, Kırklareli hatta ve hatta kalbinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü taşıyan herkesi duygulandıran bu anlamlı sözlerinden dolayı takdir ediyoruz'' ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Bültenler
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