Fenerbahçe - Beşiktaş maçına doğru
Spor Toto Süper Lig'in 16. hafta maçında Şükrü Saracoğlu Stadı'nda karşılaşacak olan Beşiktaş, Fenerbahçe maçı öncesi Beşiktaş taraftarları, Vodafone Park önünde toplanmaya başladı.
22.12.2019 15:20 | Son Güncelleme: 22.12.2019 15:23
Spor Toto Süper Lig'in 16. hafta maçında Şükrü Saracoğlu Stadı'nda karşılaşacak olan Beşiktaş, Fenerbahçe maçı öncesi Beşiktaş taraftarları, Vodafone Park önünde toplanmaya başladı. Taraftarlar burada bulunan arama noktalarında üst aramasından geçirilerek polis kontrolünde stada götürülecekleri alana alındı.
Kaynak: AA