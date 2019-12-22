Fenerbahçe - Beşiktaş maçına doğru
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Fenerbahçe - Beşiktaş maçına doğru

Spor Toto Süper Lig'in 16. hafta maçında Şükrü Saracoğlu Stadı'nda karşılaşacak olan Beşiktaş, Fenerbahçe maçı öncesi Beşiktaş taraftarları, Vodafone Park önünde toplanmaya başladı.

22.12.2019 15:20 | Son Güncelleme: 22.12.2019 15:23
Fenerbahçe - Beşiktaş maçına doğru

Toto Süper Lig'in 16. hafta maçında Şükrü Saracoğlu Stadı'nda karşılaşacak olan , maçı öncesi Beşiktaş taraftarları, Vodafone Park önünde toplanmaya başladı. Taraftarlar burada bulunan arama noktalarında üst aramasından geçirilerek polis kontrolünde stada götürülecekleri alana alındı.

Kaynak: AA

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: Fenerbahçe - Beşiktaş maçına doğru
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