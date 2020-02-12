Fenerbahçe Beko, kupada yarı finalde

12.02.2020 23:35 | Son Güncelleme: 12.02.2020 23:35

Fenerbahçe Beko, Türkiye Kupası çeyrek final müsabakasında T. Bandırma'yı 30 sayı farkla 100-70 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Fenerbahçe, T. Bandırma'yı konuk etti. İlk periyot 22-22 eşitlikle tamamlanırken, sarı-lacivertli ekip, ikinci periyodu 46-32 üstün bitirdi ve soyunma odasına önde girdi.

İkinci periyottaki etkili oyununu üçüncü periyoda da taşıyan Fenerbahçe, Melih ve Ali Muhammed'in dış atışları, Nunnally'nin de pota altı sayılarıyla farkı 20 sayıya yükseltti ve televizyon molası 62-42'lik skorla geçildi. İlerleyen bölümde farkı 29 sayıya kadar yükselten Kanarya, final periyoduna 79-52 önde girdi.

Karşılaşmanın son periyodunda hücumda rakibini tam anlamıyla domine eden Fenerbahçe Beko, Egehan, Nunnally ve Ahmet'in sayılarıyla karşılaşmayı 100-70 kazandı ve adını kupada yarı finale yazdırdı.

Melih Mahmutoğlu kaydettiği 18 sayıyla maçın skoreri olurken; Nunnally ile Sloukas 16'şar, Jan Vesely 15, Ali Muhammed de 12 sayı kaydetti.

Fenerbahçe Beko, Türkiye Kupası Dörtlü Final ilk karşılaşmasında P. Karşıyaka'yı eleyen Türk Telekom'la 14 Şubat Cuma günü 20.30'da Ankara Spor Salonu'nda final vizesi için karşılaşacak.

(İHA)

Kaynak: İHA