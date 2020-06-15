Fenerbahçe Beko Başantrenörü Obradovic, İstanbul'a geldi Zeljko Obradovic'in gelişi ve havalimanından ayrılışı Fenerbahçe Beko Başantrenörü Obradovic, İstanbul'a geldi İSTANBUL - Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Zeljko Obradovic, İstanbul'a döndü.

Zeljko Obradovic'in gelişi ve havalimanından ayrılışı Fenerbahçe Beko Başantrenörü Obradovic, İstanbul'a geldi

İSTANBUL - Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Zeljko Obradovic, İstanbul'a döndü.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 27 Mart'ta ülkesine giden ve seyahat yasaklarının esnemesi dolayısıyla tarifeli seferle Belgrad'dan İstanbul Havalimanı'na gelen Sırp çalıştırıcı, herhangi bir açıklama yapmadan havalimanından ayrıldı.

Kaynak: AA