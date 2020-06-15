Fenerbahçe Beko Başantrenörü Obradovic, İstanbul'a geldi
Zeljko Obradovic'in gelişi ve havalimanından ayrılışı Fenerbahçe Beko Başantrenörü Obradovic, İstanbul'a geldi İSTANBUL - Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Zeljko Obradovic, İstanbul'a döndü.
15.06.2020 17:03 | Son Güncelleme: 15.06.2020 17:22
Zeljko Obradovic'in gelişi ve havalimanından ayrılışı Fenerbahçe Beko Başantrenörü Obradovic, İstanbul'a geldi
İSTANBUL - Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Zeljko Obradovic, İstanbul'a döndü.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 27 Mart'ta ülkesine giden ve seyahat yasaklarının esnemesi dolayısıyla tarifeli seferle Belgrad'dan İstanbul Havalimanı'na gelen Sırp çalıştırıcı, herhangi bir açıklama yapmadan havalimanından ayrıldı.
Kaynak: AA