Fener Rum Patriği Bartholomeos'un Kovid-19 testi pozitif çıktı - Haberler
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Fener Rum Patriği Bartholomeos'un Kovid-19 testi pozitif çıktı

Fener Rum Patriği Bartholomeos'un Kovid-19 testi pozitif çıktı
AA / Güç Gönel - Haberler | Güncel

Fener Rum Patriği Bartholomeos'un yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Fener Rum Patriği Bartholomeos'un yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Patrikhane kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Patrik Bartholomeos, Kovid-19 testi pozitif çıkması üzerine karantinaya alındı. Sağlık durumu iyi olan Bartholomeos, çeşitli tetkikler yaptırmak üzere hastaneye gitti.

Öte yandan, Patrik Bartholomeos, yarın Fener Rum Patrikhanesi'nde düzenlenecek Noel ayini ve etkinliklerine de katılamayacak.

AA / Güç Gönel - Son Dakika Haberleri

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