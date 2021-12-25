FENER RUM ORTODOKS PATRİKHANESİ'NDE NOEL AYİNİ

Patrik Bartholomeos'un Kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle ayini, Kadıköy Rum Ortodoks Metropoliti Emmanuel Adamakis yönetti.

Rojda ALTINTAŞ - Özgür KUMANOVALI/ İSTANBUL, (DHA)- FATİH'teki Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'nde noel ayini düzenlendi.

Fener Rum Patrikhanesi'nin bahçesinde bulunan Aya Yorgi Kilisesi'ndeki ayin, saat 09.00 sıralarında başladı. Ayin için gelenler kilisenin girişinde bulunan alanda mum yakıp dua etti. Kovid-19 nedeniyle karantinaya alınan Fener Rum Patriği Bartholomeos'un yerine bu yıl ayini Kadıköy Rum Ortodoks Metropoliti Emmanuel Adamakis yönetti. Ayinde İncil'den bölümler okundu, ilahiler söylendi ve dualar edildi. Ayin nedeniyle Yunanistan ve diğer Avrupa ülkelerinden çok sayıda kişi kiliseye geldi.