Fenalaşan yolcuyu otobüs şoförü hastaneye yetiştirdi
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Fenalaşan yolcuyu otobüs şoförü hastaneye yetiştirdi

Fenalaşan yolcuyu otobüs şoförü hastaneye yetiştirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şanlıurfa'da toplu taşıma aracında fenalaşan vatandaş, şoför tarafından hastaneye yetiştirildi.

Şanlıurfa'da toplu taşıma aracında fenalaşan vatandaş, şoför tarafından hastaneye yetiştirildi.

Kentte 11 numaralı Mehmet Akif Ersoy hattında hizmet veren otobüs içeresinde bir vatandaşın fenalaştığını gören şoför Halil Kaplan, yol güzergahından çıkarak hastaneye doğru yol aldı. Hastaneye gerekli bilgiyi veren şoför Kaplan, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine giderek rahatsızlanan vatandaşı sağlık ekiplerine teslim etti. Bir diğer araç içi kamerasına yansıyan görüntüde ise fenalaşan ve şoförden kendisini hastaneye götürmesini isteyen kadın şoför tarafından ivedi bir şekilde hastaneye kadar götürüldü.

Öte yandan, Şanlıurfa'da 2021 yılının ilk 6 ayında otobüslerde fenalaşan 35 kişinin hastaneye yetiştirilme anları araç içeresindeki kameralara yansıdı. - ŞANLIURFA

Fenalaşan yolcuyu otobüs şoförü hastaneye yetiştirdi
Fenalaşan yolcuyu otobüs şoförü hastaneye yetiştirdi
Fenalaşan yolcuyu otobüs şoförü hastaneye yetiştirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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