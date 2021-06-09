Fenalaşan ve ambulansa alınan sahibini hastaneye kadar koşarak takip etti
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Fenalaşan ve ambulansa alınan sahibini hastaneye kadar koşarak takip etti

Anadolu Ajansı / Şebnem Coşkun - Haberler | Güncel

Rahatsızlanan vatandaşın ambulansa alınması Ambulans dışında sahibini bekleyen köpek Ambulansın hareket etmesi Köpeğin ambulansı hastaneye kadar koşarak takip edişi Hastaneye varış Köpeğin hastane kapısında bekleyişi Köpeğin hastane içinde bekleyişi Çalışanların uyarısıyla köpeğin bahçeye...

Rahatsızlanan vatandaşın ambulansa alınması

Ambulans dışında sahibini bekleyen köpek

Ambulansın hareket etmesi

Köpeğin ambulansı hastaneye kadar koşarak takip edişi

Hastaneye varış

Köpeğin hastane kapısında bekleyişi

Köpeğin hastane içinde bekleyişi

Çalışanların uyarısıyla köpeğin bahçeye çıkması İSTANBUL - Fenalaşan ve ambulansa alınan sahibini hastaneye kadar koşarak takip etti.

Büyükada'da rahatsızlanan sahibinin başından ayrılmayan köpek, ambulansı hastaneye kadar takip etti. Hastanede bir süre kapıda bekleyen köpek, sahibinin müşahedeye alındığı odanın kapısında beklemeye başladı. Sağlık çalışanlarının uyarısı üzerine hastanenin bahçesine çıkan köpek sahibini terk etmedi.

Fenalaşan ve ambulansa alınan sahibini hastaneye kadar koşarak takip etti
Fenalaşan ve ambulansa alınan sahibini hastaneye kadar koşarak takip etti
Fenalaşan ve ambulansa alınan sahibini hastaneye kadar koşarak takip etti
Fenalaşan ve ambulansa alınan sahibini hastaneye kadar koşarak takip etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şebnem Coşkun

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