Fenalaşan ve ambulansa alınan sahibini hastaneye kadar koşarak takip etti

Rahatsızlanan vatandaşın ambulansa alınması Ambulans dışında sahibini bekleyen köpek Ambulansın hareket etmesi Köpeğin ambulansı hastaneye kadar koşarak takip edişi Hastaneye varış Köpeğin hastane kapısında bekleyişi Köpeğin hastane içinde bekleyişi Çalışanların uyarısıyla köpeğin bahçeye...