Fenalaşan 5 yaşındaki Esma Nur, kurtarılamadı - Haberler
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Fenalaşan 5 yaşındaki Esma Nur, kurtarılamadı

Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları - Haberler | Güncel
Fenalaşan 5 yaşındaki Esma Nur, kurtarılamadı

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde fenalaşıp istifra eden 5 yaşındaki Esma Nur Kaya, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde fenalaşıp istifra eden 5 yaşındaki Esma Nur Kaya, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Kaş'ın Kasaba Mahallesi'nde meydana geldi. Tevfik ve Sadriye Kaya çiftinin kızı Esma Nur, bir anda fenalaşıp istifra etti. Kaya'ya ilk müdahaleyi yapan ailesi, daha sonra Kaş Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada yapılan müdahalenin ardından Kaya, ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Kemer ilçesine gelindiğinde durumu kötüye giden Kaya, burada Kemer Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil servise kaldırılan Kaya, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kaya'nın cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.Otopsi yapılan Esma Nur Kaya'nın cenazesini almaya amcası Hüseyin Kaya ve oğlu Mehmet Kaya geldi. İşlemleri tamamlanan küçük kızın cenazesini Mehmet Kaya, kucağında otomobile taşıdı. Daha önce herhangi bir hastalığı olmadığı belirtilen Kaya'nın cenazesi, toprağa verilmek üzere Antalya'nın Demre ilçesine gönderildi.


Fenalaşan 5 yaşındaki Esma Nur, kurtarılamadı

Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları - Son Dakika Haberleri
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