FEMEN lideri Shevchenko: Kadın haklarında ilerleme yok gerileme var FEMEN lideri Shevchenko, "Kadın haklarında ilerleme yok gerileme var" dedi.

Dünya çapında yaptığı üstsüz eylemleriyle tanınan FEMEN grubunun lideri Inna Shevchenko, "Kadınların sesinin daha 'yüksek' çıkmasının nedeninin, haklarındaki gerileme" olduğunu söyledi.



Özellikle cinsiyetçi propagandalar, kadın cinayetleri ve kürtaj hakkı gibi konularda yaptıkları protestolarla kendilerinden söz ettiren FEMEN gurubunun lideri Inna Shevchenko euronews'e açıklamalarda bulundu. Euronews.com'da Görüntüle