Felçli annesine bakan genç kadının ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı
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Felçli annesine bakan genç kadının ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı

Trabzon'da elektrikli bisikletle dereye düşen ve hayatını kaybeden 27 yaşındaki Kübra Adakul'un kahreden olaydan önceki son görüntülerine ulaşıldı.

Felçli annesine bakan genç kadının ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı
10.06.2020 14:48 | Son Güncelleme: 10.06.2020 14:52

Trabzon Uzungöl'de elektrikli bisikletle dereye düşen Kübra Adakul, hayatını kaybetmişti. Genç kadının olaydan önceki yürek yakan görüntüleri ortaya çıktı.

Habertürk'ten Enis Yıldırım'ın haberine göre Kübra Adakul, 6 ve 8 yaşlarındaki iki kızı ile birlikte gezmek üzere Uzungöl'e gitti. Uzungöl'den elektrikli bisiklet kiralayan Kübra Adakul, Demirkapı yönüne doğru yola çıktı. Çatma mevkiinden Multat köyüne doğru geri dönmek istedi. Elektrikli bisikleti çevirmek için kızlarını bisikletten indiren Kübra Adakul, bisikletle birlikte dereye düştü.

FELÇLİ OLAN ANNESİNE BAKIYORDU

Derenin içinde yaklaşık 150 metre sürüklenen Kübra Adakul için vatandaşlar 112 Acil Sağlık ekiplerini çağırdı. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri 27 yaşındaki Kübra Adakul'un hayatını kaybettiğini belirledi.

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