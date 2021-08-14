34 kişinin yaşamını yitirdiği Bozkurt'ta selin ara sokaklara gelme anı kamerada

Kastamonu, 3 gündür sel felaketiyle boğuşuyor. Şehrin Bozkurt ilçesinde taş taş üstünde kalmazken, ilçeye selin ilk geliş anında dair görüntüler ortaya çıktı. Bir vatandaşın telefonuna yansıyan görüntülerde, suyun dakikalar içinde bir sokağı doldurduğu ve vatandaşların ise panikle kaçıştığı görülüyor.