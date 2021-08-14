34 kişinin yaşamını yitirdiği Bozkurt'ta selin ara sokaklara gelme anı kamerada
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34 kişinin yaşamını yitirdiği Bozkurt'ta selin ara sokaklara gelme anı kamerada

Haberler.com / Jülide İshakoğlu - Haberler | Güncel

Kastamonu, 3 gündür sel felaketiyle boğuşuyor. Şehrin Bozkurt ilçesinde taş taş üstünde kalmazken, ilçeye selin ilk geliş anında dair görüntüler ortaya çıktı. Bir vatandaşın telefonuna yansıyan görüntülerde, suyun dakikalar içinde bir sokağı doldurduğu ve vatandaşların ise panikle kaçıştığı görülüyor.

Kastamonu'da 11 Ağustos'ta başlayan sel felaketi, Bozkurt ilçesini adeta yok etti. 34 vatandaşımızın hayatını kaybettiği, ilçede sel felaketinin ilk anlarından yeni görüntüler ortaya çıktı.

SEL BÖYLE GELMİŞ

İlçedeki bir vatandaş tarafından çekilen görüntülerde, dere yatağında çok yakın bir sokak dakikalar içinde suların altında kaldı. Sokakta ise güvenli bir yere ulaşmak için panikle koşturan vatandaşlar görüldü. Çocukların ağlayış sesleri kameraya yansıdı.

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- Jülide İshakoğlu
Jülide İshakoğlu
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Haber Yorumları (1)
UĞUR SEZGİN: Sel diye birşey yok kardeşim bu belediyenin mütahitlerin alt yapısını yapmayanların sorumlulugudur size sel birşey yapmadı o tomrukları oraya kesenler oraya hes yapıp kaopakları acanlar sorumludur vbe Tüm Türk halkının cebinden vergilerindne cıkacak hadi paralar gitsin kayıpp olmuş cesetler yüzlerce ölü kim verecek hesabını gene kader ecel fıtratmı
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