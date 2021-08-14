34 kişinin yaşamını yitirdiği Bozkurt'ta selin ara sokaklara gelme anı kamerada
Kastamonu, 3 gündür sel felaketiyle boğuşuyor. Şehrin Bozkurt ilçesinde taş taş üstünde kalmazken, ilçeye selin ilk geliş anında dair görüntüler ortaya çıktı. Bir vatandaşın telefonuna yansıyan görüntülerde, suyun dakikalar içinde bir sokağı doldurduğu ve vatandaşların ise panikle kaçıştığı görülüyor.
Kastamonu'da 11 Ağustos'ta başlayan sel felaketi, Bozkurt ilçesini adeta yok etti. 34 vatandaşımızın hayatını kaybettiği, ilçede sel felaketinin ilk anlarından yeni görüntüler ortaya çıktı.
SEL BÖYLE GELMİŞ
İlçedeki bir vatandaş tarafından çekilen görüntülerde, dere yatağında çok yakın bir sokak dakikalar içinde suların altında kaldı. Sokakta ise güvenli bir yere ulaşmak için panikle koşturan vatandaşlar görüldü. Çocukların ağlayış sesleri kameraya yansıdı.