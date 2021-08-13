Felaketi yaşayan Bozkurt'tan gelen görüntü yürek dağladı! "Abi kaç" diye bağırdığı kişi sele kapılıp gitti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Felaketi yaşayan Bozkurt'tan gelen görüntü yürek dağladı! "Abi kaç" diye bağırdığı kişi sele kapılıp gitti

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Güncel

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen ve çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiği sel felaketinde evinin balkonundan görüntü alan kadın, o esnada tesadüfen sel sularına kapılan vatandaşı kaydetti. O anlarda kadının feryatları ise yürek dağladı.

Türkiye yangınların ardından bu kez ciddi bir sel felaketiyle karşı karşıya. Batı Karadeniz'de etkili olan şiddetli yağışlar, Bartın, Sinop, Kastamonu, Samsun ve Karabük'te sel ve heyelanlara neden oldu. Çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiği bölgeden gelen görüntüler ise felaketin boyunu gözler önüne serdi.

FERYAT EDEN KADININ ÇARESİZLİĞİ YÜREK DAĞLADI

Çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiği bölgede balkonundan görüntü alan kadın, bir vatandaşın sel sularına kapıldığı anı kaydetti. Arabasından çıkan adama balkondan "Abi kaç" diye bağıran kadın, talihsiz adamın sel sularına kapılıp gitmesi ile şoka girdi. Görüntünün devamında "Adam içeride kaldı" diyerek feryat eden kadının çaresizliği ise yürek dağladı.

ACI HABERLER GELMEYE DEVAM EDİYOR

Karadeniz bölgesindeki sağanak yağmur nedeniyle ortaya çıkan sel ve heyelan felaketlerinde hayatını kaybedenlerin sayısı ise giderek artıyor. Su baskınları nedeniyle evlerin yıkıldığı, yüzlerce vatandaşımızın tahliye edildiği bölgede yaşamını yitirenlerin sayısı 27'ye ulaştı.

ÜÇ KENTTE YÜZLERCE KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Bölgedeki son gelişmeleri paylaşan AFAD, şu ana kadar Bartın'da 323, Kastamonu'da 925, Sinop'ta ise 472 kişinin tahliye edildiğini açıkladı.

Felaketi yaşayan Bozkurt'tan gelen görüntü yürek dağladı! 'Abi kaç' diye bağırdığı kişi sele kapılıp gitti
Selin yerle bir ettiği Bozkurt'tan yürek yakan görüntü! İlçenin halini dakikalar boyunca çaresizce izledi
Selin yerle bir ettiği Bozkurt'tan yürek yakan görüntü! İlçenin halini dakikalar boyunca çaresizce izledi
Son Dakika: Karadeniz'deki sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor! Hayatını kaybedenlerin sayısı 27'ye yükseldi
Son Dakika: Karadeniz'deki sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor! Hayatını kaybedenlerin sayısı 27'ye yükseldi
olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Mustafa Demir Mehmet Şimşek Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kibariye Cem Yılmaz Şeyma Subaşı Mohammed Al Saloussi
Spor Caner Erkin Burak Yılmaz Lionel Messi Sergen Yalçın Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Felaketi yaşayan Bozkurt'tan gelen görüntü yürek dağladı! "Abi kaç" diye bağırdığı kişi sele kapılıp gitti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.8.2021 09:49:09. #1.16#

title