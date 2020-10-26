Felaket şarkı sözleri nedir? Ezhel Felaket şarkı sözü nedir?

Bir dönem hızlı bir yükseliş yaşayan ve popüler olan felaket şarkısı günümüzde hala dinlenmektedir. Ezhel'e ait felaket şarkı sözleri nasıldır? Farklı bir melodiye ve müzik tarzına sahip Ezhel bu şarkı ile popülerliğine popülerlik katmıştır. Peki felaket şarkı sözleri nelerdir?

Bir dönem hızlı bir yükseliş yaşayan ve popüler olan felaket şarkısı günümüzde hala dinlenmektedir. Ezhel'e ait felaket şarkı sözleri nasıldır? Peki felaket şarkı sözleri nelerdir?

FELAKET ŞARKI SÖZÜ NELERDİR?

Güneşi gülüşüne nasıl sığdırdın?

Döndürür kalbimi çöle

Gözünden akan yağmurlar

Döndürür çölleri sele

Saçına kopan fırtınalar

Eserken ruhumda hala

Dediler bu kız neymiş

Dedim felaket felaket

Felaket

Bu kız bi' afet bi' afet

Gözün gözüme değse

Kopar kıyamet kıyamet

Yarattın dünyamda zelzele

Hala sallanır bu hergele

Kaybettim kalbimi ben yine

Ah felaket felaket

Bombalar yağar bu şehre seviştiğimizde

Darbeler vurur ruhuma seni düşünüp her içtiğimde

Maddeler susarım sana konuşamam açım

Susarım sana seni bana beni sana hiç

Anlatamadım çok fırtınaların koptu

Dalgaların boğdu yalanlarım çoğaldı

Yarınlarım lavlarının en altında kaldı

Hiddetinin şimşeği tüm şiddetiyle çarptı

Ne özleminin yüceliği uçurumdan farklı

Ne yüzde biri kadar cehennemin senle rahat

Evim çatım pencerem kapım şu başımdan uçtu

Gök yere düştü sıyrıldı sıtkı

Fena fena pek hem aşk hem lanet

Her an devam hep bela ve zahmet

Felaket

Bu kız bi' afet bi' afet

Gözün gözüme değse

Kopar kıyamet kıyamet

Yarattın dünyamda zelzele

Hala sallanır bu hergele

Kaybettim kalbimi ben yine

Ah felaket felaket