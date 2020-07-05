Fedon 'geçinemiyoruz' diyen sanatçılara sert çıktı Usta sanatçı Fedon, dün Kanal D'de yayınlanan '2. Sayfa' programına konuk oldu. Pandemi süreci sonrası soluğu Bodrum'da alan Fedon, 'geçinemiyoruz' diyen meslektaşlarına sert çıktı.

Geçtiğimiz haftalarda Bodrum'a tatile giden Fedon, '2. Sayfa'ya konuk oldu. Asiye Acar'ın sorularını yanıtlayan şarkıcı, 'geçinemiyoruz' diyen sanatçılara ateş püskürdü. "Müzisyen arkadaşlar var gerçekten zor durumda olan geçinemeyen ama bizler öyle değiliz. Ben onlar adına utanıyorum, yıllardır çalışıyorum hiç mi birikimim yok tabii ki var 3 ay da çalışmasınlar."& ;

Kaynak: Snob Magazin