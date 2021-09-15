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Federasyon Başkanımıza Yapılan Ziyaretler

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Federasyon Başkanımıza Yapılan Ziyaretler

Federasyon Başkanımıza Yapılan Ziyaretler 15-09-2021 | Görüntülenme Sayısı: 3Kayseri İl Temsilcimiz ve Milli Takım Antrenörümüz Yaşar KURT ve Milli Takım Antrenörümüz Esat KAYA Federasyon Başkanımız Sayın Salim KAYICI' yı makamında ziyaretimize geldi.

Federasyon Başkanımıza Yapılan Ziyaretler 15-09-2021 | Görüntülenme Sayısı: 3

Kayseri İl Temsilcimiz ve Milli Takım Antrenörümüz Yaşar KURT ve Milli Takım Antrenörümüz Esat KAYA Federasyon Başkanımız Sayın Salim KAYICI' yı makamında ziyaretimize geldi.

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Haber: Federasyon Başkanımıza Yapılan Ziyaretler - Haberler
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