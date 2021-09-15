Federasyon Başkanımıza Yapılan Ziyaretler
Federasyon Başkanımıza Yapılan Ziyaretler 15-09-2021 | Görüntülenme Sayısı: 3Kayseri İl Temsilcimiz ve Milli Takım Antrenörümüz Yaşar KURT ve Milli Takım Antrenörümüz Esat KAYA Federasyon Başkanımız Sayın Salim KAYICI' yı makamında ziyaretimize geldi.
Federasyon Başkanımıza Yapılan Ziyaretler 15-09-2021 | Görüntülenme Sayısı: 3
Kayseri İl Temsilcimiz ve Milli Takım Antrenörümüz Yaşar KURT ve Milli Takım Antrenörümüz Esat KAYA Federasyon Başkanımız Sayın Salim KAYICI' yı makamında ziyaretimize geldi.
Milli Takımımızın başında hangi teknik adamı görmek istersiniz?— Haberler.com (@Haberler) September 13, 2021
Habermetre - Son Dakika Haberleri