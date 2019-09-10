Fedakar öğretmenler Şırnaklı gençleri üniversiteyle buluşturuyor (2)

10.09.2019 12:45

Şırnak'ın Balveren beldesinde tek odalı kütüphanede gönüllü ders veren öğretmenler, üniversite hayali kuran öğrencilerin hayatına dokunuyor.

Beldede kalabalık ailelere mensup gençlerin evlerinde uygun çalışma ortamı bulamaması üzerine, 2007 yılında öğretmenlerin çabasıyla 90 metrekarelik tek odalı eski okul binası kütüphane olarak düzenlendi.

Kütüphanede sessiz bir ortamda ders çalışma imkanı bulan gençleri, 8 gönüllü öğretmen okul dışı zamanlarda verdikleri derslerle sınavlara hazırlıyor.

Öğrencilerden 6'sı tıp fakültesini kazandı

Bu yıl kütüphanede eğitim gören 51 öğrenciden 6'sı tıp, 4'ü mühendislik olmak üzere 40 öğrenci üniversitelerin çeşitli bölümlerine yerleşerek hayalini gerçekleştirdi.

Türkçe öğretmeni Umut Narin Bayram, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kütüphanede Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Liselere Geçiş Sınavı (LGS) derslerinin yanı sıra yetişkinlere okuma yazma da öğrettiklerini söyledi.

Tek odalı kütüphanede gençlerin üniversite hayallerini gerçekleştirdiklerini vurgulayan Bayram, "Eğitim verdiğimiz 60 gençten 40'ı üniversiteye yerleşti." dedi.

Ankara Üniversitesi Hemşirelik Bölümü'nü kazanan Sosin Atak ise üniversiteye yerleşmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Öğretmenlerimiz gönüllü olarak bize eğitim verdi. Kütüphanedeki ders çalışma atmosferi çok farklı. Bu atmosfer üniversiteye açılan kapının anahtarı oluyor. Buradaki 8 idealist öğretmen, öğrencilerin üniversite hayalini gerçekleştirmek için büyük fedakarlıkta bulunuyor. Öğretmenlerimiz ayrıca iyi insan yetiştirmek için de çaba gösteriyor."

"Gençler bilime yelken açıyor"

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü'ne yerleşen Sevda Bayık ise kütüphanede aldığı eğitim sayesinde hayalindeki üniversiteyi kazandığını anlattı.

Birçok bölüme yerleşebilecek puan almasına rağmen bu yıl tercih yapmayıp, hedeflediği tıp fakültesine girmek için yeniden kütüphanede YKS'ye hazırlanan Hasan Alkış ise "Yerimiz çok küçük ama büyük başarılarımız var. Öğretmenlerin gönüllerini birleştirerek yaptığı bu eğitim yuvası, Balveren gençlerini kötü alışkanlıklardan kurtarıyor. Gençler burada kitap okuyarak, bilime yelken açıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA