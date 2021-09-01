Fedakar dede uyum eğitimine başlayan torununu yalnız bırakmadı
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Fedakar dede uyum eğitimine başlayan torununu yalnız bırakmadı

Fedakar dede uyum eğitimine başlayan torununu yalnız bırakmadı
Anadolu Ajansı / İbrahim Yozoğlu - Haberler | Güncel

Sakarya'da, bahçesinde fındık toplayan Hüseyin Kabadayı, uyum eğitimine başlayan torununun ilk gününde yanında olabilmek için işlerini bırakıp okula gitti.

Sakarya'da, bahçesinde fındık toplayan Hüseyin Kabadayı, uyum eğitimine başlayan torununun ilk gününde yanında olabilmek için işlerini bırakıp okula gitti.

Adapazarı ilçesindeki bahçesinde fındık toplayan 60 yaşındaki Kabadayı, çok sevdiği torunu Doruk'un uyum eğitiminde yanında olmak istedi.

İşlerini bırakıp torunuyla Korucuk Mahallesi'ndeki TOKİ İlkokuluna gelen Kabadayı, duygusal anlar yaşadı.

Kabadayı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle okulun bahçesine alınmadığı için dışarıdan torununa el salladı.

Hüseyin Kabadayı, AA muhabirine, torununun uyum eğitiminin ilk gününde yalnız bırakmak istemediğini söyledi.

Yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını dileyen Kabadayı, "Ben köydeyim, torunum burada oturuyor. İlk gününde onu yalnız bırakmadım. Çok seviyorum onu çok. Bugün en az torunum kadar ben de heyecanlıyım." dedi.

Kabadayı, öğrencilere ve öğretmenlere başarı temennisinde bulunarak, "Okula girmek isterdim ama maalesef pandemi nedeniyle almıyorlar, almadıkları da iyi. Torunumun ilk gün yanında oturmak isterdim. Fındık topluyordum, bıraktım geldim. Dört torunum var; bu üçüncü torunum. Torun sevgisi evlat sevgisinden daha da üstün. Torun dedin mi akan sular duruyor benim için. Allah herkese torun nasip etsin inşallah." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yozoğlu

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