Feci kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
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Feci kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Feci kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tekirdağ'da hemzemin geçitten geçmeye çalışan işçi servisiyle trenin çarpıştığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Tekirdağ'da hemzemin geçitten geçmeye çalışan işçi servisiyle trenin çarpıştığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Ayrıca kazada hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesindeki hemzemin geçitte sabah saatlerinde yük treni ile içerisinde 13 kişinin bulunduğu işçi servisinin karıştığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerinde yük treni bir anda servis minibüsünü önüne alıp metrelerce ilerliyor.

Bilal Küllü idaresindeki 59 ADJ 755 plakalı fabrika servisinde hayatını kaybeden 6 kişinin isimleri de belli oldu. Kazada, Yaşar Cüce, Nusret Açıkgöz, Nebibe Korkmaz, Cangül Akın, Suzan Aksu, Hülya Dinçkol isimli 6 kişi hayatını kaybetti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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6 kişinin ölümüne neden olan kazada, yük treni ile minibüsün çarpıştığı anlar kamerada
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