Feci kazada otomobil dereye uçtu: 3 ölü, 2 yaralı
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Feci kazada otomobil dereye uçtu: 3 ölü, 2 yaralı

08.03.2021 11:50 | Son Güncelleme: 08.03.2021 12:23

Hatay'da minibüsle çarpışan bir otomobil, dere yatağına uçtu. Araçtaki Suriye uyruklu 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.

Sabah saat 08.00 sıralarında Kumlu-Reyhanlı karayolunda, Suriye uyruklu Ali El Yusufçi (19) yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen Halit Yıkık (34) yönetimindeki minibüsle çarpıştıktan sonra dereye uçtu.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Otomobilde sıkışan Ali El Yusufçi, Riham Nasif (17), Halit El Hamid (41), Kalid Aljdoh (28) ve Fayyad Abdulrezzak Alik (25) ekipler tarafından çıkarıldı.

3 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ YARALANDI

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ali El Yusufçi, Riham Nasif ve Halit El Hamid'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Kalid Aljdoh ve Fayyad Abdulrezzak Alik ise ambulanslarla Kırıkhan ve Reyhanlı'daki hastanelere kaldırıldı. Ölen 3 kişinin cenazesi de otopsi için morga götürüldü.

Feci kazada otomobil dereye uçtu: 3 ölü, 2 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları (2)
REF: Ben dedim suriyeliler sıfır arabalara biniyoer diye dislike atıyordunuz
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ABAS SAZAK: Bir varmış bir yokmuş, yalan dünya.
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