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Son dakika haberi! Feci kazada motosiklet sürücüsü havaya uçtu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi! Feci kazada motosiklet sürücüsü havaya uçtu

Son dakika haberleri... Malatya'da hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü havaya uçarak yaralandı.

MALATYA (İHA) - Malatya'da hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü havaya uçarak yaralandı.

Kaza, Battalgazi ilçesi Çevreyolu Tüvtürk kavşağında meydana geldi. Kırmızı ışığın yanmasına rağmen yoluna devam eden E.T. idaresindeki 44 KK 453 plakalı hafif ticari araç, kavşakta dönüş yapan H.B. idaresindeki 02 FY 937 plakalı motosikletle çarpıştı. Kaza Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS) kameralarına yansıdı. Görüntülerde hafif ticari araç sürücüsünün ışığın yanmasıyla beklemeye başlayan başka bir araca aldırmadan yoluna devam ettiği ve motosikletle çarpıştığı görüldü. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsünün havaya uçtuğu anlarsa anbean kameralara yansıdı. - MALATYA

Son dakika haberi! Feci kazada motosiklet sürücüsü havaya uçtu

Son dakika haberi! Feci kazada motosiklet sürücüsü havaya uçtu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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