Febyo Taşel'den evrensel albüm

Bomonti Müzik etiketiyle çıkan albümde tüm şarkıların müziklerine Taşel imza attı. Beş şarkıdan oluşan albümde Taşel'e, ünlü müzisyenler Timur Atasever, Uğur Varol, Volkan Kaplan, Caner Güneysu ve Eyüp Hamiş, enstrümanlarıyla eşlik etti.

DOĞU İLE BATI ARASINDA KÜLTÜREL ALIŞVERİŞ...

Taşel, "Enstrümantal şarkılar, söz içermediği için evrenseldir. Şarkılarda elektronik soundlara etnik enstrümanlarımızı dahil ettim. 'Döngü'yle doğu ve batı arasındaki kültürel ve müzikal alışverişi bir albümde buluşturdum" dedi.





Kaynak: Snob Magazin