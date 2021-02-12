Febyo Taşel'den evrensel albüm
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Febyo Taşel'den evrensel albüm

12.02.2021 13:46 | Son Güncelleme: 12.02.2021 13:51
Febyo Taşel'den evrensel albüm

Ünlü aranjör Febyo Taşel'in 'Döngü' adını verdiği enstrümantal albümü müzikseverlerle buluştu. İşte albümün içeriği...

Bomonti Müzik etiketiyle çıkan albümde tüm şarkıların müziklerine Taşel imza attı. Beş şarkıdan oluşan albümde Taşel'e, ünlü müzisyenler Timur Atasever, Uğur Varol, Volkan Kaplan, Caner Güneysu ve Eyüp Hamiş, enstrümanlarıyla eşlik etti.

DOĞU İLE BATI ARASINDA KÜLTÜREL ALIŞVERİŞ...

Taşel, "Enstrümantal şarkılar, söz içermediği için evrenseldir. Şarkılarda elektronik soundlara etnik enstrümanlarımızı dahil ettim. 'Döngü'yle doğu ve batı arasındaki kültürel ve müzikal alışverişi bir albümde buluşturdum" dedi.

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Fuat Oktay Bülent Turan Süleyman Soylu Temel Karamollaoğlu
Magazin Buse Varol Selami Şahin Meryem Uzerli Hüner Coşkuner
Spor Fatih Terim Abdullah Avcı Aykut Kocaman Mustafa Cengiz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Türk İzmir Milli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Febyo Taşel'den evrensel albüm - Magazin Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.2.2021 13:51:37. #1.14#
title