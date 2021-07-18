Febiven, yedi yıllık profesyonel kariyerinin ardından emekli olduğunu açıkladı
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Febiven, yedi yıllık profesyonel kariyerinin ardından emekli olduğunu açıkladı

Febiven, yedi yıllık profesyonel kariyerinin ardından emekli olduğunu açıkladı
Playerbros - Haberler | Gamegar

2015 yılında Fnatic'te gösterdiği performansla akıllara kazınan veteran oyuncu emekliliğini duyurdu

League of Legends espor habitatının simge isimlerinden Fabian 'Febiven' Diepstraten, 2014 yılından bu yana sürdürdüğü profesyonel kariyerini noktaladığını açıkladı. Cloud9 Eclipse ve H2K takımlarında gösterdiği performansın ardından 2015 yılında Fnatic'e transfer olan Febiven, hiçbirimizin aklından silinmeyecek bir başarı göstermişti.

Fnatic ile herkese unutulmaz anlar yaşattı

O yıl bahar mevsimini 13G2M ile bitiren Fnatic finalde Unicorns of Love'ı 3-2 yenerek şampiyon olmuş ve MSI 2015'te yarı finalde efsane SKT takımına elenmişti. Ardından yaz mevsimini 18-0'lık rekor bir dereceyle bitirerek Avrupa'ya damgasını vuran Huni, Reignover, Febiven, Rekless ve YellOwStaR'lı kadro finalde Origen'i 3-2 mağlup ederek üst üste ikinci kez şampiyon olmuştu. 2015 Worlds'te yarı finalde KOO Tigers'a 3-0 yenilerek elenen Fnatic daha sonra Caps'i transfer etmiş ve 2018'de Worlds finali oynamıştı.

2016 yılının sonunda eski takımı H2K'ye transfer olan Febiven burada Jankos, Odoamne ve Nuclear gibi yeni yeni parlamaya başlayan oyuncularla birlikte yaz mevsimini dördüncü sırada bitirdi. 2017 yılında takımlarından Clutch Gaming'te 11 ay kadar mücadele ettikten sonra 2018'de Misfits Gaming'e transfer oldu. 2 yıl kadar formasını giydiği Misfits Gaming ile altıncılıktan öteye gidemeyen veteran oyuncu kariyerinin sonlarına doğru Fnatic'in bir alt takımı olan Rising'e imza attı.

Profesyonel kariyerinde 420 maça çıkan Febiven bu maçların %56'sını kazandı. 24 yaşındaki Hollanda'lı oyuncuyu daha çok Orianna, Xerath, Azir gibi kontrol büyücüleri ile tanımıştık.

Kaynak: Playerbros

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