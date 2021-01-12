FBI, Kongre baskını öncesi "Savaş hazırlığı" uyarısında bulunmuş

ABD'de 6 Ocak'ta Trump destekçilerinin düzenlediği kanlı Kongre baskını ile ilgili yeni detaylar ortaya çıkıyor. Geçen haftaki baskın öncesi, Federal Soruşturma Bürosu'nun bazı aşırılıkçı grupların başkent Washington'a geldiği ve "savaşa hazırlandığı" yönünde uyarıda bulunduğu belirtildi.

ABD'nin yüksek tirajlı gazetelerinden Washington Post'un ele geçirdiği Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) belgesine göre, FBI'ın Virginia ofisi, Trump yanlılarının ABD Kongresini bastığı 6 Ocak'tan bir gün önce bir uyarı yayımladı.

"SAVAŞA HAZIR OLUN" UYARISI

Söz konusu uyarıda, aşırılıkçı kişilerin başkent Washington DC'ye geldiğine dikkat çekilerek, "İnternet üzerinden yapılan paylaşımlarda, şiddet çağrıları var. 'Savaşa hazır olun, Kongreye cam kırıkları, kapı tekmeleri ve 'siyahilerin hayatı değerlidir' ve 'Antifa taraftarlarının kanı lazım' içerikli paylaşımlar var." istihbaratını paylaştığı kaydedildi.

Protestocuların şiddeti açıkça teşvik ettiğine işaret edilen uyarıda, "Protestocular savaşa hazır olduklarını ve Trump için öleceklerini belirtiyorlar." bilgisi de yer aldı.

TRUMP: BEN ŞİDDET İSTEMİYORUM

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, kanlı Kongre baskınına ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ben şiddet istemiyorum, hiç istemedim" ifadelerini kullanmıştı.