FBI, Kongre baskını öncesi "Savaş hazırlığı" uyarısında bulunmuş
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FBI, Kongre baskını öncesi "Savaş hazırlığı" uyarısında bulunmuş

12.01.2021 23:46 | Son Güncelleme: 13.01.2021 00:19

ABD'de 6 Ocak'ta Trump destekçilerinin düzenlediği kanlı Kongre baskını ile ilgili yeni detaylar ortaya çıkıyor. Geçen haftaki baskın öncesi, Federal Soruşturma Bürosu'nun bazı aşırılıkçı grupların başkent Washington'a geldiği ve "savaşa hazırlandığı" yönünde uyarıda bulunduğu belirtildi.

ABD'nin yüksek tirajlı gazetelerinden Washington Post'un ele geçirdiği Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) belgesine göre, FBI'ın Virginia ofisi, Trump yanlılarının ABD Kongresini bastığı 6 Ocak'tan bir gün önce bir uyarı yayımladı.

"SAVAŞA HAZIR OLUN" UYARISI

Söz konusu uyarıda, aşırılıkçı kişilerin başkent Washington DC'ye geldiğine dikkat çekilerek, "İnternet üzerinden yapılan paylaşımlarda, şiddet çağrıları var. 'Savaşa hazır olun, Kongreye cam kırıkları, kapı tekmeleri ve 'siyahilerin hayatı değerlidir' ve 'Antifa taraftarlarının kanı lazım' içerikli paylaşımlar var." istihbaratını paylaştığı kaydedildi.

Protestocuların şiddeti açıkça teşvik ettiğine işaret edilen uyarıda, "Protestocular savaşa hazır olduklarını ve Trump için öleceklerini belirtiyorlar." bilgisi de yer aldı.

FBI, Kongre baskını öncesi 'Savaş hazırlığı' uyarısında bulunmuş

TRUMP: BEN ŞİDDET İSTEMİYORUM

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, kanlı Kongre baskınına ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ben şiddet istemiyorum, hiç istemedim" ifadelerini kullanmıştı.

NE OLMUŞTU?

Trump'ı destekleyen on binlerce gösterici 6 Ocak'ta Washington'daki Ulusal Park'ta toplanmış ve ABD Kongresine yürümüştü. Polis barikatlarını aşan bir grup gösterici Kongreye girmiş ve ülkede infiale yol açan görüntüler ortaya çıkmıştı. Çıkan çatışmalarda biri polis 5 kişi ölmüş ve olayların bastırılması için Kongreye ABD Ulusal Muhafız birlikleri sevk edilmişti.

FBI, Kongre baskını öncesi 'Savaş hazırlığı' uyarısında bulunmuş

Olayların ardından Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence olayları azmettirdiği gerekçesiyle Trump'ı Anayasanın 25. Maddesi kapsamında görevden alması çağrısında bulunmuştu. Demokratlar bugün de Trump'a yönelik azil sürecinin başlatılması için karar tasarısı sunmuştu.

FBI, Kongre baskını öncesi 'Savaş hazırlığı' uyarısında bulunmuş

Kaynak: Anadolu Ajansı

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