Fazla Şaapma filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Fazla Şaapma filmi ne zaman, nerede çekildi?

Fazla Şaapma filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Fazla Şaapma filmi ne zaman, nerede çekildi?
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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Fazla Şaapma filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Fazla Şaapma konusu, özeti ve Fazla Şaapma oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Fazla Şaapma filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Fazla Şaapma filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Fazla Şaapma filmini izleyecek olanların merak ettiği Fazla Şaapma konusu nedir, Fazla Şaapma oyuncuları kimler ve Fazla Şaapma özeti gibi konuları inceliyoruz.

FAZLA ŞAAPMA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Dünyanın en saf, en iyi niyetli insanlarından biri olan Ömür, düğün günü müstakbel eşi tarafından aldatılmasının şokunu atlattıktan sonra oyunu kuralına göre oynama kararı alır. Bu kararı almasında babasının da ona iş göremez bir faydasız olarak davranmasının da payı büyüktür. Yeni kararını mahallenin eski serserisi, yeni beyaz yakalısı Tolga'nın yardımıyla girdiği ilaç firmasında uygulamaya başlar. Tam bu yalan rüzgarına kapılıp işlerini yoluna koymuştur ki hayatının kadını Berrak'la tanışır. Daha doğrusu Ömür öyle sanmaktadır. Güzeller güzeli Berrak'a sırılsıklam aşık olan Ömür, onunla evlenecek, ve sadece 10 gün sonra terkedilecektir. Boşandığı gün Berrak'ın nişanlısını kıskandırmak için kendisiyle evlendiğini öğrenen Ömür çok büyük şok yaşayacaktır. Aynı gün ailesinin yanında yaşama kararı alan Ömür, bu kararı aldığı için babasının hayatını kurtaracağından haberi yoktur. Babasının kahramanı olan Ömür'ü finalde güzel bir sürpriz bekliyordur.

FAZLA ŞAAPMA FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Oyuncular: Ömür Özdemir, Ceyda Kasabalı, Hakan Meriçliler, Fırat Albayram


FAZLA ŞAAPMA FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?

Çekimlerinin bir bölümü Kuzey Kıbrıs'ta bir bölümü ise Türkiye'de gerçekleşti

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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