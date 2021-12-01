Fazile Evren bulundu mu? Müge Anlı'da aranan 17 yaşındaki Fazile Evran'a ne oldu, olayı nedir? Fazile Evran kimdir? - Haberler
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Fazile Evren bulundu mu? Müge Anlı'da aranan 17 yaşındaki Fazile Evran'a ne oldu, olayı nedir? Fazile Evran kimdir?

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Fazile Evren bulundu mu? Müge Anlı'da aranan 17 yaşındaki Fazile Evran'a ne oldu, olayı nedir? Fazile Evran kimdir?

Müge Anlı, yıllardır ATV ekranlarında Müge Anlı ile tatlı sert programını sunmaktadır. Fazile Evren bulundu mu? Programda pek çok isim geçerken son olarak Fazile Evren konusu ele alınıyor. Fazile Evren bulundu mu? Müge Anlı'da aranan Fazile Evren ne oldu? Fazile Evren nerede? Fazile Evren kimdir, ne oldu? Müge Anlı ile Tatlı Sert programındaki Fazile Evren olayı merak ediliyor. Fazile Evren'i arama çalışmaları devam ediyor.

Fazile Evren bulundu mu? Müge Anlı'da aranan 17 yaşındaki Fazile Evran'a ne oldu, olayı nedir? soruları Müge Anlı ile Tatlı Sert izleyicileri tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor.Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor... Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

FAZİLE EVREN BULUNDU MU?

17 yaşında olan Fazile Evren, 23 gündür aranıyor. Ankara Keçiören'de kaybolan Fazile Evren'in babası canlı yayına katılarak yardım istiyor. Baba, Fazile'nin kuzeni tarafından kaçırıldığını iddia ediyor.

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