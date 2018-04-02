Fatsa'da Doğalgaz Abone Sayısı 5 Bin Oldu

Ordu'nun Fatsa ilçesinde doğalgaz abone sayısı 5 bine ulaştı.

Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan, doğalgaz çalışmalarının büyük bir hızla devam ettiğini belirterek, "Fatsa ilçemizde doğalgaz kullanımında abone sayısı 5 bine ulaştı. Bunun 4 bin 100 abonesi aktif kullanıcı durumunda" dedi.

Dolunay, Mustafa Kemal Paşa ve Sakarya Mahallelerinde doğalgaz abone işlemlerinin devam ettiğini belirten Anlayan, "2017 yılında merkez mahallerimize doğal gaz konusunda ağırlık verdik bu sene de merkezdeki yoğun çalışma devam ediyor. Doğalgaz için 2017 yılında yatırım bedeli 20 milyon Türk lirasıydı, bu seneki yatırım bedeli de önümüzdeki günlerde belli olacak. Çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Merkez mahallelerimizde bu yıl bu çalışmaları bitirmeyi planlıyoruz çünkü alt yapı çalışmaları tam anlamıyla bittiğinde üst yapı çalışmalarına geçilecek. Bu yıl Fatsa ilçemizde tam anlamıyla doğalgaz çalışmaları bitmeyecek ama merkez mahallerde bir an önce doğalgaz çalışmalarını bitirmeyi planlıyoruz" diye konuştu. - ORDU