Fatsa'da Aracın Çarptığı Karaca Telef Oldu

Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir aracın çarptığı karaca telef oldu.

Edinilen bilgiye göre, Samsun-Ordu Karayolu Bolaman Mahallesi mevkisinde bir araç yoldan geçmeye çalışan karacaya çarptı. Karaca olay yerinde telef oldu.

Olayı gören çevredeki vatandaşlardan Mithat Aynacı, "Araba çarpması sonucu hayvanın son anda can çekiştiğini gördük. Vuran araba kaçtı. Bizler de Ordu Milli Parklar İl Müdürlüğü yetkililerine durumu bildirdik. Buradan gelip karacayı aldılar. Bu duruma çok üzüldük" dedi. - ORDU