Fatoş Yelliler kimdir? Fatoş Yelliler'in sevgilisi kim? Kaç yaşında, nereli?

DİYARBAKIR (Haberler.com) - Fatoş Yelliler kimdir? Fatoş Yelliler kaç yaşında, nereli? sorularının yanıtı magazin gündeminin merak edilen konuları arasında yer alıyor.

FATOŞ YELLİLER KİMDİR?

5 Kasım 1978 Diyarbakır'da dünyaya gelen Fatoş Yelliler 43 yaşında. Fatoş Yelliler, 7 kardeşin 6'cısıdır. Berdan Mardini ile Fatoş Yelliler, Fransa'daki bir düğünde tanışmış, 2010'da dünyaevine girmişti. Berdan Mardini ile Fatoş Yelliler 2010'da dünyaevine girmişti. Mardini ile Yelliler, geçen mart ayında evliliklerini noktalama kararı aldı. Çift 11 yıllık evliliğini, 2021 yılında noktaladı. Mardini'nin avukatı, "Evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebi ile taraflar ayrılma kararı alarak, anlaşmalı boşanma yoluyla evliliklerini sonlandırmışlardır" diye konuşmuştu.

Fatoş Yelliler, Gökhan Göz ile birliktedir.

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