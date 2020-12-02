Fatmagül'ün Suçu Ne ne zaman başlıyor? Fatmagül'ün Suçu Ne başlayacak mı?
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Fatmagül'ün Suçu Ne ne zaman başlıyor? Fatmagül'ün Suçu Ne başlayacak mı?

02.12.2020 16:26 | Son Güncelleme: 02.12.2020 16:29
Fatmagül'ün Suçu Ne ne zaman başlıyor? Fatmagül'ün Suçu Ne başlayacak mı?

2010 yılında yayınlandığı dönem oldukça ses getiren ve reyting rekorları kıran Fatmagül'ün Suçu Ne ne zaman başlıyor? Fatmagül'ün Suçu Ne başlayacak mı?

Fatmagül'ün Suçu Ne hem işlediği acı dolu ana hikaye ile hem de bir kadının uyanışını anlatması ile oldukça dikkat çekmiş döneminin en sevilen yapımlarından birisi olmuştu. Peki, Fatmagül'ün Suçu Ne tekrar ne zaman başlıyor? Fatmagül'ün Suçu Ne başlayacak mı?

FATMAGÜL'ÜN SUÇU NE TEKRAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sürükleyici hikayesiyle herkesin büyük beğenesini kazanan Fatmagül'ün Suçu Ne? hafta içi her gün saat 11.00'de Kanal D'de'de olacak.

FATMAGÜL'ÜN SUÇU NEKONUSU NEDİR?

Fatmagül'ün Suçu Ne?, 2010 yapımı Türk drama televizyon dizisidir. Dizinin ilk bölümü 16 Eylül 2010'da Kanal D'de yayımlandı. Ay Yapım tarafından yapımı gerçekleştirilen dizide dört adamın tecavüzüne uğrayan ve tecavüzcülerden biriyle evlenmek zorunda bırakılan Fatmagül'ün ve onunla evlenmek zorunda kalan Kerim'in hikâyesi işlenmektedir. Fatmagül, sonradan Kerim'in ona tecavüz etmediğini öğrenince aralarında aşk oluşmaya başlamıştır. Dizi Vedat Türkali'nin 1986'da çevrilen, aynı adlı film için yazdığı senaryoya dayanmaktadır. 1986 yapımı bu sinema filmini Süreyya Duru yönetmiş, başrollerinde Hülya Avşar ve Aytaç Arman oynamıştır. Dizinin senaryosu ise Ece Yörenç ve Melek Gençoğlu tarafından yazılırken, yönetmenliği Hilal Saral yapmaktadır.

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Fatmagül'ün Suçu Ne? dizisinde Fatmagül'ü Beren Saat, Kerim'i Engin Akyürek canlandırmaktadır. Filmin çekimleri ilk önce Çeşme'de başladı ardından İstanbul'da devam etti. Dizi, 21 Haziran 2012'de ekranlara veda etti.

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