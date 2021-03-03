Fatma Turgut: Sertab Erener'le artık konuşmuyoruz
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Fatma Turgut: Sertab Erener'le artık konuşmuyoruz

03.03.2021 10:33 | Son Güncelleme: 03.03.2021 10:37
Fatma Turgut: Sertab Erener'le artık konuşmuyoruz

Turgut, bir dönem yakın arkadaş olduğu Sertab Erener'le artık konuşmadığını söyledi: "8 yıl kadar uzun bir süredir yakın arkadaştık. Ama artık konuşmuyoruz.

Turgut, bir dönem yakın arkadaş olduğu Sertab Erener'le artık konuşmadığını söyledi: "8 yıl kadar uzun bir süredir yakın arkadaştık. Ama artık konuşmuyoruz. Birbirimize doyduk."

Ünlü şarkıcı, eski grubu Model hakkında da bilinmeyenleri anlattı: "Model, iyi bir oluşumdu. Güzel işler yapıldı ve grup dağıldı. Grup üyeleri Amerika'ya yerleşti. Albüm yapacaktık... Bir anda aradılar ve 'Türkiye'ye dönmeme kararı aldık' dediler. Ben de burada ne yapayım, kendi yoluma devam ettim. Hiçbir grup üyesiyle görüşmüyorum."

Kaynak: Hürriyet

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