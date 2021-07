Fatma Turgut kimdir? Fatma Turgut kaç yaşında, nereli? Fatma Turgut biyografisi!

Bugün Star TV'de ekranlara gelecek olan eğlence programı Kubat ile Müzik Sahnesi'ne Fatma Turgut konuk olacak. Fatma Turgut'un hayatı izleyiciler tarafından merak ediliyor. 'Buzdan Şato' ve 'Değmesin Ellerimiz' şarkılarıyla ülke çapında büyük ilgi toplayan şarkıcının hayatını merak edenler, internet üzerinden araştırma yapıyor. Peki, Fatma Turgut kimdir? Fatma Turgut kaç yaşında, nereli? Fatma Turgut mesleği nedir? Fatma Turgut hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

FATMA TURGUT KİMDİR?

Fatma Turgut (d. 2 Ocak 1984, Aydın), Türk şarkıcı.

İlköğrenimini, Atatürk İlköğretim Okulu'nda, ortaöğretimini ise Söke Hilmi Fırat Anadolu Lisesinde tamamladı. 2003 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Müzik Ana Bilim Dalı Klasik Gitar Bölümü'ne girdi. 2010 yılında buradan mezun oldu. Bu süreç içerisinde gördüğü eğitim bünyesinde; çok sesli koro, şan, Türk Müziği Armonisi, Batı Müziği Armonisi gibi alanlarda çalışmalar yapma fırsatı buldu. Aynı zamanda çeşitli amatör rock gruplarıyla sahne çalışmalarını sürdürdü. 2005-2008 yılları arasında özel bir müzik dershanesinde klasik gitar ve koro öğretmenliği yaptı.

2007 yılında daha sonra Model adını alacak olan "A Due Carmen" isimli rock müzik grubuna katıldı. Model grubu ile birlikte Perili Sirk (2009), Diğer Masallar (2011) ve Levla'nın Hikayesi (2013) isimli üç adet albüm yayınladı. Özellikle Sertab Erener ve Demir Demirkan ile birlikte çalışma fırsatı bulduğu "Diğer Masallar" albümünden yayınlanan "Buzdan Şato" ve "Değmesin Ellerimiz" şarkıları ülke çapında büyük ilgi gördü. Birçok şehirde çok fazla sayıda sahne alma fırsatı buldu. Bu yıllar içerisinde yine Model grubu ile birlikte birçok jingle ve reklam müziği seslendirdi. 2013 yılının Kasım ayında Levla'nın Hikayesi adlı albüm piyasaya sürüldü. Fatma Turgut 28 Aralık 2016'da Twitter üzerinden yaptığı açıklamayla Model grubundan ayrıldığını duyurdu. Şu sıralarda müzik kariyerine solo olarak devam eden Turgut 2019 yılında ilk solo albümü olan Elimde Dünya'yı yayınladı.

DİSKOGRAFİ

Model ile birlikte;

Albümleri;

• Perili Sirk (2009)

• Diğer Masallar (2011)

• Levla'nın Hikayesi (2013)

Single'lar

• Bir Pazar Kahvaltısı feat. Emre Aydın (2014)

• Mey (2016)

Solo;

Albümleri;

• Elimde Dünya (2019)

Single'ları;

• Bensiz Bir Sen (feat. You May Kiss The Bride) (2016)

• İlkbaharda Kıyamet (2016)

• Yıllar Sonra (Biz Size Döneriz Soundtrack 2017)

• Aşk Tadında (2018)

• Efsaneyiz (Ferman Akgül ile birlikte) (2018)

• Hayat Böyle (Keti ile birlikte) (2018)

• Bir Varmış Bir Yokmuş (2019)

• Yangın Yeri (Can Baydar ile birlikte) (2019)

• Ben Vardım (2021)

• Dünyalar Senin Olsun (2021)

Saygı albümlerinde seslendirdiği şarkılar;

• Palavra (Fikret Şeneş Şarkıları) (2019)