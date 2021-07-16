Fatma Öncü kimdir? Fatma Öncü kaç yaşında, nereli?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcılığına Fatma Öncü atandı yeni karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu haberin ardından yeni bakan yardımcısı Fatma Öncü merak konusu oldu. Fatma Öncü kaç yaşında, nereli? Fatma Öncü kimdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcılığına Fatma Öncü atandı. Peki, Fatma Öncü kimdir? Fatma Öncü kaç yaşında, nereli?

FATMA ÖNCÜ KİMDİR?

Avukat, 19 Şubat 1976 Erzurum İspir Değirmenli köyünde doğdu. Baba adı Memet, Anne adı Hafize'dir.

İlk ve orta öğrenimini , İzmir/Karşıyaka Gazi Lisesin' de okudu. Yükseköğrenimini ,Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamladı.

1995-2016 yılları arasında Dünyanın 14 ülkesinde üretim yapan Fransız petrol şirketinin Diyarbakır üretim Sahasın dayönetici olarak görevyaptı.

12 Haziran 2011 tarihinde yapılan 24. DönemMilletvekili seçimlerin de Ak PartiDiyarbakır 9.sıra adayı oldu. 2011-2015 Ak parti Genel merkezKadın kolları MKYK Üyesi olarak görev yaptı.

24 Haziran 2018 tarihinde 27. Dönem Milletvekili seçimlerinde Ak Parti Ankara 1.Bölge 6.sıra adayı oldu. 2018 6. Olağan Kongrede Genel Merkez Disiplin Kurulu Üyesi seçildi.

2021 7. olağan kongrede Genel merkez Disiplin kurulu Üyesiseçildi.

Halen Ankara barosuna kayıtlı serbest avukatlık yapmaktadır.

Evli ve iki çocuk annesidir. İngilizce ve Fransızca bilmektedir.